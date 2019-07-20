Son Dakika Haberleri: ÇORUM BOĞUŞAN KÖPEKLERİ KÜREKLE AYIRMAYA SORUŞTURMA
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ÇORUM BOĞUŞAN KÖPEKLERİ KÜREKLE AYIRMAYA SORUŞTURMA

14 dakika önce

ÇORUM'un Bayat ilçesinde boğuşan köpekleri kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadının sosyal medyadaki görüntüleri tepki çekti.

ÇORUM'un Bayat ilçesinde boğuşan köpekleri kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadının sosyal medyadaki görüntüleri tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bayat ilçesinde bir kadın boğuşan iki köpeği kürekle vurarak ayırmaya çalıştı. Köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu öne süren kadının o anları komşusu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Türkiye Örgütlenme Koordinatörü Haydar Özkan, köpekleri döven ve hiç müdahale etmeden kayıt yapan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını belirterek, Her iki köpeğin de sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik dedi.
ÇORUM BOĞUŞAN KÖPEKLERİ KÜREKLE AYIRMAYA SORUŞTURMA
Bayat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:07 Kaynak: DHA
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