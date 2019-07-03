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ÇORUM Çalınan muhabbet kuşlarına kavuşan bakkal sevinç yaşadı

41 dakika önce

Çalınan muhabbet kuşlarına kavuşan bakkal sevinç yaşadıÇorum'da, Kemal Biçer'in (65) işlettiği bakkal dükkanına giren şüpheliler, muhabbet kuşları ile bazı ürünleri çalarak kaçtı.

Çalınan muhabbet kuşlarına kavuşan bakkal sevinç yaşadı
Çorum'da, Kemal Biçer'in (65) işlettiği bakkal dükkanına giren şüpheliler, muhabbet kuşları ile bazı ürünleri çalarak kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan 3 şüphelinin çaldığı muhabbet kuşları sahibine teslim edildi. Mutluluk yaşayan Kemal Biçer, Dünyalar benim oldu dedi.
Çorum'da 3 şüpheli girdikleri bakkal dükkanından 2 muhabbet kuşunun olduğu kafes ile bazı ürünler çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin C.A.A., N.D ve E.B. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis muhabbet kuşlarını sahibine teslim etti.
Polis ekiplerine teşekkür eden Kemal Biçer, Hırsızlar iş yerimin kapısını kırıp içeriye girmişler. Sigara ve daha pek çok malzemeyi çuvallara doldurup gitmişler. Ben çalınan malzemelere üzülmedim. En çok kuşlarımın çaldıklarına üzüldüm. Polisler 'hırsızları yakaladık, muhabbet kuşlarını da bulduk' dedi. O anda dünyalar benim oldu. Sonra getirip bana teslim ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorumö dedi.
ÇORUM Çalınan muhabbet kuşlarına kavuşan bakkal sevinç yaşadı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:43 Kaynak: DHA
Polis, Çorum, Güncel
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