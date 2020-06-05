ÇORUM Çam odunundan 43 yıl sonra çıkan mektup duygulandırdı - Son Dakika

Çam odunundan 43 yıl sonra çıkan mektup duygulandırdı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde fırıncı Salih Yiğit, yakmak için aldığı çam odununu yararken, içerisinde mektup, fotoğraf ve bozuk paralar bulunan şişe ile karşılaştı. Şişeyi, 43 yıl önce Yusuf Bahri Eryılmaz'ın dede evini tamiratı sırasında hatıra olsun diye bahçede dikili çam ağacının içerisine yerleştirdiği ortaya çıktı. Yiğit, şişeyi Eryılmaz'ın oğlu ve torununa ulaştırdı. İskilip ilçesi Yeni Cami Mahalle fırıncı Salih Yiğit, yıkılan eski bir evin ahşap bölümleri ile evin enkazındaki kesilmiş çam ağacını fırınında yakmak için satın aldı. Odunları küçük parçalara ayırmaya çalışan Yiğit, çam odunu içerisinde şişe olduğunu fark etti. Şişeyi çıkaran fırıncı, içerisinde mektup madeni para ile fotoğraflarla karşılaştı. Yusuf Bahri Eryılmaz tarafından yazılan mektupta 150 yıllık evin tarihi geçmişinin anlatıldığı ortaya çıktı. Salih Yiğit, mahallede arayarak bulduğu Yusuf Bahri Eryılmaz'ın oğlu Vehbi Eryılmaz ve torunu Bahri Eryılmaz'a şişeyi teslim etti. 43 yıl sonra vefat eden babasının yazdığı mektubu okuyan Vehbi Eryılmaz duygulandı.

'ÇOK ŞAŞIRDIM'

Fırıncı Salih Yiğit, yıkılan bir evin enkazından çıkan odunları yakmak için aldığını belirterek 'Odunları kırmaya başlayınca ortaya bir şişe çıktı. Çok şaşırdım. Fotoğraflar ile üç sayfalık mektup ve bozuk paralar vardı. Mektupta evlerle ilgili bilgiler yazıyordu. Araştırdım ve mektubu yazan ve şuan hayatta olan yakınlarıyla temasa geçtimö dedi.

'ÖMÜR BOYU SAKLAYACAĞIM'

Mektubu yazan Yusuf Bahri Eryılmaz'ın oğlu Vehbi Eryılmaz da mektubun yazılışından haberdar olduğunu belirterek, 'Babam, dede evini 1977 yılında tamir ettirirken ileride hatıra olur düşüncesiyle bir şişe içerisine kendi el yazısı ile mektup, bozuk para ve kendi fotoğrafını koydu, ağaç arasına yerleştirdi. Burası yıkılırsa ya da herhangi bir şey olursa şişeyi mektubu alıp, hatıra olur diyerek oraya saklamıştı. Aradan yıllar sonra saklanan şişe böylece ortaya çıkmış oldu. Hatırasını yaşatmış oldukö diye konuştu.

Yusuf Bahri Eryılmaz'ın torunu Bahri Eryılmaz ise şişeyi ve içinden çıkan mektup ile fotoğrafları ömür boyu saklayacaklarını söyledi.