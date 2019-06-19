ÇORUM Cam silerken 3'üncü kattan düşen kadın öldü
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Cam silerken 3'üncü kattan düşen kadın öldüÇORUM'da temizlik yaptığı binanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden dengesini kaybederek düşen Reşide Temel (56) hayatını kaybetti.
Cam
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:24 Kaynak: DHA
silerken 3'üncü kattan düşen kadın öldü
ÇORUM'da temizlik yaptığı binanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden dengesini kaybederek düşen Reşide Temel (56) hayatını kaybetti.
Olay, Gülabibey Mahallesi Beytepe 1'inci Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Dairenin camlarını silen Reşide Temel, çıktığı pencerede dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Temel, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Temel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis
ekipleri 3 çocuk annesi Reşide Temel'in düştüğü alana güvenlik şeridi çekerek çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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