Çorum çay ocağında oturan husumetlisine ateş açtı 4 yaralı

Çay ocağında oturan husumetlisine ateş açtı 4 yaralı

Çorum'da aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Halil Ş. (16), çay ocağında oturan Kasım Özdemir'e tüfekle ateş etti. Olayda Kasım Özdemir ile birlikte saçmaların isabet ettiği çay ocağında bulunan Doğan Kınay, İbrahim Yılmaz ve Bekir Karaboğa yaralandı. Kaçan Halil Ş. ile yanındaki Tayfun Ş. (23), polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Varilli Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Halil Ş., arasında husumet bulunduğu Kasım Özdemir'e tüfekle ateş etti. Olayda, Kasım Özdemir ile çay ocağında bulunan müşterilerden Doğan Kınay, İbrahim Yılmaz ve Bekir Karaboğa vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Halil Ş. ile yanında bulunan Tayfun Ş., kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kısa sürede Halil Ş. ile Tayfun Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.