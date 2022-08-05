Türkiye'nin en fazla döviz bulunduran 5 ili! İstanbul ve Ankara listeye bile giremedi

Görüşmenin kendisi kadar konuşulacak görüntü! Sehpanın boyutu Avrupa'ya bir mesaj mı?

Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Vidanjör ve kamyonetin çarpıştı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.