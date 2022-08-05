Vidanjör ve kamyonetin çarpıştı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Vidanjör ve kamyonetin çarpıştı kaza güvenlik kamerasında

05.08.2022 16:35

Çorum Çevreyolu'nda vidanjör ile kamyonetin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum Çevreyolu'nda vidanjör ile kamyonetin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yola fırlayan şahıs ölümden döndü.

Kaza, Buharevler kavşağında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, diğer araçlar kavşak içerisinde beklediği sırada yola çıkan kamyonetin sol tarafına vidanjörün hızla çarptığı görülüyor.

'Kamyonetten yola savrulan şahıs ölümden döndü'

Çarpışmanın etkisiyle vidanjör kamyoneti sürüklemeye başlıyor. Kazanın ardından kamyonetin camından yola fırlayın şahıs ölümden dönüyor. O anlar saniye saniye kavşaktaki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi. - ÇORUM

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Vidanjör ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı Vidanjör ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı 6 kişinin yaralandığı vidanjörle kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada 6 kişinin yaralandığı vidanjörle kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada
Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vidanjör ve kamyonetin çarpıştı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

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