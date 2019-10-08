Son Dakika Haberleri: Çorum cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı
Son Dakika Güncel Çorum cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı

Çorum cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı

1 saat önce

Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandıÇorum'da gerçekleştirilen operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen ve yarı açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü M.G., gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı

Çorum'da gerçekleştirilen operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen ve yarı açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü M.G., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum Açık Cezaevinden izinli çıkan M.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Hükümlünün, F.G.'ye uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine şüphelilere ait iki eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 461 uyuşturucu hap, 55 gram skunk, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 1 hassas terazi ele geçirildi. M.G. ve F.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Polisin gerçekleştirdiği operasyon anı kameralara yansıdı.

Çorum cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:27 Kaynak: DHA
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