Çorum Çiftçisine 169 Milyon Liralık Destek

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 2018 yılında Çorum'daki çiftçilere toplam 169 milyon 881 bin 974 lira tutarında destek sağlandığını bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 2018 yılında Çorum'daki çiftçilere toplam 169 milyon 881 bin 974 lira tutarında destek sağlandığını bildirdi.



Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının 2018 yılında Çorum tarımına sağladığı katkılar hakkında bilgi verdi.



Üreten bir toplumun her zaman kazanacağı bilinciyle tarımı desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Ceylan, çiftçilere daha iyi hizmet verebilmesi için akaryakıt, araç temini ve teknoloji yenileme gibi kalemlerden İl Müdürlüğüne 1 milyon 100 bin 734 lira kaynak sağladıklarını belirtti. Çiftçilere damızlık ana arı alımı için 59 bin 950 lira, arılı kovan alımı için 9 bin 200 lira, arı kolonisi alımı için 60 bin lira destek sağlandığını dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:



"Kadın çiftçilerimize öğrendiklerini pekiştirme ve becerilerini arttırmak amacıyla 48 bin 981 lira destek verilerek farklı illerde bulunan örnek işletmelere gezi düzenlenmiştir. Organik çilek üretimine teşvik etmek amacı ile 39 bin 600 lira çilek fidesi alımı, yem üretimine teşvik amacı ile üreticilerimize dağıtılmak üzere 19 bin 897 lira silajlık mısır tohumu alımı, 52 bin 267 lira sertifikalı adi fiğ tohumu, 98 bin 146 lira sertifikalı yonca tohum desteği sağlanmıştır. 390 bin liralık mısır silajı paketleme ünitesi alımı ve 118 bin lira çiftlik gübre dağıtım römorklarının alımı, 59 bin 405 lira bağ sistemleri 46 bin 864 lira sera sistemi ve ekipman alımı yapılarak üretime teşvik amacı ile destek sağlandı. İlimizde küçükbaş hayvan üreticilerimize 147 bin 460 liralık damızlık koç, bakanlık ve özel idare bütçesiyle 40 bin liralık damızlık koç adayı alımı gerçekleşmiştir."



Ceylan, 2018 yılında buzağı desteği, hayvan hastalıklarına tazminat ödemesi, mazot gübre desteği, yağlı tohumlar desteği, genç çiftçi desteği, ekonomik yatırımlar, sertifikalı tohum kullanım desteği ve yem bitkileri desteği kalemlerinde verdiği toplam destek miktarının 169 milyon 881 bin 974 lira olduğunu vurguladı.

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