Son Dakika Haberleri: Çorum'da 1,5 ton aşure dağıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Çorum'da 1,5 ton aşure dağıtıldı

38 dakika önce

Çorum Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla kentin farklı bölgelerinde aşure dağıtıldı.

Çorum'da 1,5 ton aşure dağıtıldı, System.String[]

Çorum Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla kentin farklı bölgelerinde aşure dağıtıldı.


Geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Hürriyet Meydanı, Milönü, Yunus Emre Parkı, Bahabey Caddesi, Huzur Cami ve Yazıçarşı Kavşağı'na kurulan stantlarda 1,5 ton aşure ikram edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Kadeş Barış Meydanı'ndaki stantta vatandaşlara aşure dağıttı, onlarla sohbet etti.

Çiftçi, aşure dağıtımının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muharrem ayının 10'uncu gününün aşure günü olarak idrak edildiğini söyledi.

Belediyenin kentin farklı bölgelerinde vatandaşlara aşure ikram ettiğini belirten Çiftçi, "Biz de bu vesileyle vatandaşlarımızla buluştuk. Onlara aşure ikram ettik." dedi.

Muharrem ayının Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği, Hazreti Peygamber'in de Mekke'den Medine'ye hicret ettiği mübarek bir ay olduğunu dile getiren Çiftçi, "Aşure, aynı zamanda bizim toplumsal birlik ve beraberliğimizin de bir yiyeceği. Fasulye, nohut, incir, kayısı gibi bir çok meyve ve sebze bir araya geliyor ve daha güzel bir tat ortaya çıkıyor. Aşure gibi bizim de birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun." diye konuştu.

Aşure dağıtım törenine Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Müftüsü Muharrem Biçer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve vatandaşlar katıldı.

Hürriyet Meydanı, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı
Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Deneyimli gazeteci Cengiz Aldemir'den Akın Birdal suikastiyle ilgili dikkat çeken anı: Öldü zannettiğim Birdal'ın elinden ödül aldım Cani anne, sakat olabileceğini öğrendiği bebeğini hastanenin 16. katından aşağıya attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 20:56:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da 1,5 ton aşure dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]