Çorum'da 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çorum'da 1 köy karantinaya alındı

ÇORUM'da, Alaca ilçesine bağlı 60 nüfuslu Haydar köyü, şehir dışından gelen bir kişide koronavirüs görülmesinin ardından karantinaya alındı.

ÇORUM'da, Alaca ilçesine bağlı 60 nüfuslu Haydar köyü, şehir dışından gelen bir kişide koronavirüs görülmesinin ardından karantinaya alındı.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Alaca ilçesine bağlı Haydar köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantina uygulanacağı bildirildi. İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi. İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki köyün girişinde, jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.

Yaklaşık 60 kişinin yaşadığı köyün yolunu şerit ve bariyerlerle trafiğe kapatan ekipler, acil durumlar ve hasat dönemi dolayısıyla biçerdöver operatörleri dışında köye insan ve araç giriş çıkışına izin vermiyor.

Haydar köyü muhtarı Kemal Erdoğan, kent dışından gelen bir kişinin ilçedeki ziyaretinin ardından köyün karantinaya alındığını belirterek, "Köyümüze gelen misafirin koronavirüs testi pozitif çıkınca burada görüştüğü kişiler tespit edildi. Daha sonra da tüm köy karantinaya alındı. Testler yapıldı ancak sonuçları henüz gelmedi. Herkes dikkatli davranıyor. Özellikle sosyal mesafe kuralına riayet etmelerini istedik. Ev ziyaretlerini askıya aldılar. Zorunlu olmadığı sürece kimsenin evinden çıkmamasını istedik" dedi.


Alaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:01 Kaynak: DHA

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