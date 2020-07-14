Çorum'da 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çorum'da 1 köy karantinaya alındı

Çorum'da Alaca ilçesine bağlı Haydar köyü, şehir dışından gelen bir kişide korona virüs tespit edilince karantinaya alındı.

Çorum'da Alaca ilçesine bağlı Haydar köyü, şehir dışından gelen bir kişide korona virüs tespit edilince karantinaya alındı.

Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu


İlçe Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Alaca ilçesine bağlı Haydar köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantina uygulanacağı bildirildi. İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.


İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki köyün girişinde, jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu. Köy yolunu şerit ve bariyerlerle trafiğe kapatan ekipler, acil durumlar dışında köye insan ve araç giriş çıkışına izin vermiyor. Yaklaşık 60 kişinin yaşadığı köyün ihtiyaçları karantina süresince Kaymakamlık tarafından karşılanacak.


Kent dışından gelen bir kişinin ilçedeki ziyaretinin ardından köyün karantinaya alındığını belirten Haydar köyü muhtarı Kemal Erdoğan, " Ankara'dan köyümüze ziyaret için gelen bir kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca burada görüştüğü kişiler tespit edildi. Daha sonra da tüm köy karantinaya alındı. Sağlık Müdürlüğü tarafından testler yapıldı ancak henüz sonuçları belli olmadı. Muhtarlık olarak köy halkını uyararak zorunlu olmadıkça kimsenin evinden dışarıya çıkmamasını, bir birleri ile görüşmemesini istedik. Çıkanlarında maske takıp sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. Hasat dönemi olduğu için köy halkı sıkıntı yaşıyor fakat sayılı gün geçecektir" dedi. - ÇORUM

Alaca, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorum'da 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
20:42
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 02:05:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]