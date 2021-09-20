Üye Girişi
Çorum'da 1 milyon 30 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Çorum'da 1 milyon 30 bin makaron ele geçirildi

20.09.2021 16:43
Çorum'da 1 milyon 30 bin makaron ele geçirildi, System.String[]

Çorum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 30 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 30 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesinde bir süre takip ettikleri iki aracı Ankara'dan bandrolsüz makaron getirdikleri şüphesiyle durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda çeşitli markalara ait 1 milyon 30 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı polis merkezine götürüldü.

Çorum'da 1 milyon 30 bin makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da 1 milyon 30 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımıza THY uçağının pilotlarından sürpriz 16:55 Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımıza THY uçağının pilotlarından sürpriz 16:44 "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan hakkında suç duyurusu bulunan şüpheli, TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde kurtuldu Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor 16:38 Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor
Rus milyarder 400 milyon dolarlık 'Mavi saray' olarak bilinen yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor 16:16 Rus milyarder 400 milyon dolarlık 'Mavi saray' olarak bilinen yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi 16:07 Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi Geleneksel usul hazırlanan üzüm pekmezinin kilosu 100 liradan satılıyor 15:53 Geleneksel usul hazırlanan üzüm pekmezinin kilosu 100 liradan satılıyor
Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum 15:08 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti 14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti

Son Dakika Haberleri
16:54 Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımıza THY uçağının pilotlarından sürpriz
16:43 Uyuşturucu bağımlısı eşi, tabureyle tekme tokat dövdü! Çocukları için şiddete sessiz kalan kadının tek bir dileği var
16:37 Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor
16:31 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı ile ilgili yeni düzenleme
16:06 Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi
15:56 Rusya lideri Vladimir Putin'in kurduğu Birleşik Rusya Partisi aldığı yüzde 49,82 oy oranıyla zafer ilan etti
15:49 Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti
15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu
15:40 TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım
15:05 Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti
Güncel son dakika haberleri! Son dakika haberler! I20.09.2021I Güncel son dakika haberleri! Son dakika haberler! I20.09.2021I         
17:01
Türk Hava Yolları ve alt markası AnadoluJet'in bilet fiyatları cep yakıyor! İstanbul-Bodrum 1.767 TL! Türk Hava Yolları ve alt markası AnadoluJet'in bilet fiyatları cep yakıyor! İstanbul-Bodrum 1.767 TL!         
16:53
Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı         
16:38
Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi         
16:34
Kimse ne yaptığını anlamadı! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalktı Kimse ne yaptığını anlamadı! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalktı         
16:13
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu         
15:46
90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar 90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar         
14:58
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı         
14:24
Bayilerin Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti         
13:51
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 17:11:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da 1 milyon 30 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement