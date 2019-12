Çorum'da 10 ayda 50 bin vakaya acil hizmeti verildi

Çorum il Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, 30 adet acil sağlık hizmetleri istasyonunda 64 adet acil yardım ambulansıyla 2019 yılı ilk 10 ayında 50 bin 629 vakaya çıkıldığını açıkladı.



Acil Sağlık Hizmetleri'nin 25. kuruluş yıldönümü dolayısı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından program düzenlendi.



Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Çorum'da acil sağlık hizmetleri Acil Yardım Kurtarma Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 112 Hızır Acil Yardım ve Kurtarma Ana Komuta Kontrol Merkezi adı altında 6 Temmuz 1998 tarihinde 2 adet ambulans, 4 doktor, 2 sağlık memuru, 5 hemşire, 5 şoför ile hizmet vermeye başladığını söyledi.



İlk 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun da 1998 yılında Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde kurulduğunu hatırlatan Sobacı, "2007 yılında İl Ambulans Servisi Başhekimliği kurulmuştur. Bugün itibariyle İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 30 adet acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 64 adet acil yardım ambulansı ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti sunmaktayız. 396 personelimiz acil sağlık hizmet sunumunda görev almaktadır. 2019 yılı ilk 10 ayında 50 bin 629 vakaya çıkılmıştır. Acil sağlık hizmetleri, vatandaşlarımıza herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saati ücretsiz olarak verilmektedir" dedi.



Asılsız ihbarların acil sağlık hizmetlerini aksattığını vurgulayan Sobacı, "Üzülerek ifade etmeliyiz ki Türkiye'de 112 Acil Sağlık hizmetler hattı aramalarının büyük kısmı gereksiz, asılsız ve yanlış ihbarlardan oluşmaktadır. Gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar sonucunda ambulanslarımız gerçek ihtiyaç duyulan bölgelere gecikme yaşamaktadır. İnsan hayatındaki dakika ve saniyelerin önemi göz önüne alındığında 112 acil sağlık ekiplerinin trafikte zaman kaybetmeden yol alması bir insanın hayata bağlanmasına vesile olabilir. Toplum olarak trafikte ambulanslarımıza yol vermeye özen göstermemiz ve bu konuda hassas olmamız gerekir. Bir gün bizlerinde ambulansa ihtiyaç duyabileceğimiz ve de o ambulansta kendi yakınlarımızın olabileceği unutulmamalıdır. 112 Acil Sağlık hizmetlerinin 25. yıl dönümünde fedakarca ve özveriyle görevlerinin başında olan, vatandaşlarımıza en doğru ve en iyi hizmeti, vermeye çalışan, 112 acil sağlık çalışanlarımızın Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlar ve görevlerinde başarılar dilerim" diye konuştu.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, acil sağlık hizmetlerinde görev alan personelin çok kutsal bir görevi büyük bir özveriyle gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "İlimizdeki ambulans hizmetlerinin acil durumlara en hızlı sürede ulaştıklarını bizzat görmekteyiz. Bizler Çorum Belediyesi olarak sağlık alanında her türlü desteği sağlık çalışanlarımıza vermek için hazırız. Bu vesileyle hayatını can kurtarmaya adayan, her zaman sevgi ve saygıyı fazlasıyla hak eden 112 çalışanlarının 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan başarılı personellere teşekkür belgeleri verildi. Programa Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arif Pilgir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dt. Emine Paydar, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Esme Pehlivan katıldı. - ÇORUM