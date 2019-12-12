Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika

Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu

6 saat önce

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 100'e yakın öğrenci karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 100'e yakın öğrenci karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenen öğrenciler Çorum ve Osmancık'taki hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın duyulması üzerine Vali Mustafa Çiftçi Osmancık Devlet Hastanesi'ne giderek öğrencileri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve milli eğitim müdür yardımcıları da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek burada tedavi altına alınan öğrenciler hakkında bilgi aldı.

(Tugay Göktürk - İsmail Kabakdere/İHA)

Devlet Hastanesi, Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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