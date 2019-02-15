Son Dakika Haberleri: Çorum'da 11 Fetö Şüphelisi Adliyede

Çorum'da 11 Fetö Şüphelisi Adliyede

26 dakika önce

Çorum'da 11 FETÖ şüphelisi adliyedeÇORUM' da 2010 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı ile ilgili düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Çorum'da 11 FETÖ şüphelisi adliyede

ÇORUM' da 2010 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı ile ilgili düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdikleri ididası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çorum'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.11 şüpheli Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla bugün adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:34 Kaynak: DHA

Çorum, Güncel
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