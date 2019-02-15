Çorum'da 11 Fetö Şüphelisi Adliyede

ÇORUM'da, terör örgütü FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

ÇORUM'da, terör örgütü FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde soruları örgüt mensuplarına verdikleri iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çorum'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi.



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