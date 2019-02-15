Son Dakika Haberleri: Çorum'da 11 Fetö Şüphelisi Adliyede

Çorum'da 11 Fetö Şüphelisi Adliyede

2 saat önce

ÇORUM'da, terör örgütü FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Çorum'da 11 Fetö Şüphelisi Adliyede, System.String[]
ÇORUM'da, terör örgütü FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde soruları örgüt mensuplarına verdikleri iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çorum'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:53 Kaynak: DHA

Çorum, Güncel
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