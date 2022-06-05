Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden 5 kişi ile kentteki özel bir hastaneye başvuran 6 kişi tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika

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