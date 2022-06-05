11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika
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11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

05.06.2022 16:26

Çorum'da aynı restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanan 11 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Çorum'da aynı restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanan 11 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden 5 kişi ile kentteki özel bir hastaneye başvuran 6 kişi tedavi altına alındı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 11 kişinin aynı restorandan yemek yediği belirlendi. 11 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Şikayet üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince söz konusu restorandaki gıdalardan numune alındı.

11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika
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