Çorum'da 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. mahkemece tutuklandı.

Aramada, 12 kilo 550 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 980 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, kent merkezi yakınlarında durdurulan bir kamyonda arama yapıldı.

Çorum 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

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