Çorum'da 13 bin 575 litre sahte içki ele geçirildi

Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 bin 575 litre sahte içki ele geçirildi.
Merkeze bağlı Eskiköy köyü Kışlacık Mahallesi'nde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K, H.K. ve R.C'ye ait eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, 13 bin 525 litre sahte şarap, 50 litre sahte rakı ile sahte alkol üretiminde kullanılan 3 damıtma sistemi ele geçirildi.
Operasyonun ardından gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.