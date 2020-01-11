Çorum'da 13 bin 695 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da 13 bin 695 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Çorum'da 13 bin 695 litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

ÇORUM'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 13 bin 695 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da 13 bin 695 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

ÇORUM'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 13 bin 695 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı 2 köyde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, köylerdeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, sera içinde varillerde saklanan 13 bin 695 litre sahte içkinin yanı sıra alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi de ele geçirildi.Olayla ilgili 2 kişi, gözaltına alındı.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
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