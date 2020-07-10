Çorum'da 1315 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Çorum'da düzenlenen operasyonda 1315 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerce merkeze bağlı Eskiköy köyünün Kışlacık Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek için hazır bekletilen 1315 litre sahte içki, 40 kilogram anason ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi bulundu.

Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.