Çorum'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çorum'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Çorum'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Çorum'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Çorum'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kent merkezindeki Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri yedi.

Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7'si kız 14 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Necip Fazıl Kısakürek, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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