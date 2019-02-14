Çorum'da 14 Şubat'ta 14 Nikah Kıyıldı

Çorum'da sevgilerini evlilikle taçlandırmak isteyen 14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girdi.

Çorum'da sevgilerini evlilikle taçlandırmak isteyen 14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girdi.



Hayatlarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birleştirmek isteyen çiftler nedeniyle Çorum Belediyesi Nikah Salonu'nda Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı.



Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakınmaz, AA muhabirine, kış aylarında günde ortalama 3 nikah kıyıldığını, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ise tesadüfen 14 çiftin nikah randevusu aldığını söyledi.



Sakınmaz, özel günlerin çiftler tarafından daha çok tercih edilir hale geldiğini belirterek, "Sevgililer Günü başta olmak üzere çeşitli özel günler ve 11.11.2011 gibi akılda kalıcı tarihlerde nikah kıydıranların sayısı arttı." dedi.



Sevgililer Günü'nde dünyaevine giren Mustafa Şimşek, nikah törenini özellikle 14 Şubat'a denk getirdiklerini vurgulayarak "Çifte anlam olsun istedik. Bugünün özel bir gün olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



Eşi Derya Şimşek ise nikahın Sevgililer Günü'nde kıyılmasını özellikle istediğini dile getirerek, "En güzel günümüzü hayat boyu hatırlamak adına nikahımızın bugün kıyılmasını istedim. Ben özel günleri aklımda tutamıyorum ancak bugünü asla unutmam. Hayatımızı bu özel günde resmen birleştirdik." ifadesinde bulundu.



14 Şubat'ta nikah kıydırmak için aylar öncesinden randevu aldıklarını ifade eden Erdem-Petek Avşar çifti de dünyanın her tarafında kutlanan Sevgililer Günün'ü daha da özelleştirmek için bugün evlenmeyi tercih ettiklerini aktardı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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