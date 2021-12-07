ÇORUM'DA PARK HALİNDEKİ 15 ARACIN LASTİĞİ KESİLDİ - Son Dakika

ÇORUM'da park halindeki 15 aracın lastiklerini kesen kişi ya da kişiler aranıyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy 1'inci Cadde üzerinde sabah saatlerinde park halinde bulunan araçların lastiklerinin kesildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sokaktaki 15 aracın lastiklerinin kesildiği belirlendi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Araçlarının lastikleri kesilen sürücüler, polise başvurarak şikayetçi oldu.