Çorum'da 15 Sürücüye "Kış Lastiği" Cezası
1 saat önce
Çorum'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde kış lastiği kullanmayan 15 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Çorum
'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde kış lastiği kullanmayan 15 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18 jandarma trafik timi, kentin farklı bölgelerinde zorunlu kış lastiği denetimi yaptı.
Trafik kazalarının azaltılması ve trafik kurallarına uymanın yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimde araçlar kontrol noktalarında durdurularak incelendi.
Yapılan denetimlerde 15 aracın sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 6 araç da gerekli diğer bazı şartları yerine getirmediği gerekçesiyle trafikten men edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:03 Kaynak: AA
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!
Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!