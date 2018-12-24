Son Dakika Haberleri: Çorum'da 15 Sürücüye "Kış Lastiği" Cezası

Çorum'da 15 Sürücüye "Kış Lastiği" Cezası

1 saat önce

Çorum'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde kış lastiği kullanmayan 15 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Çorum'da 15 Sürücüye
Çorum'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde kış lastiği kullanmayan 15 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18 jandarma trafik timi, kentin farklı bölgelerinde zorunlu kış lastiği denetimi yaptı.

Trafik kazalarının azaltılması ve trafik kurallarına uymanın yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimde araçlar kontrol noktalarında durdurularak incelendi.

Yapılan denetimlerde 15 aracın sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 6 araç da gerekli diğer bazı şartları yerine getirmediği gerekçesiyle trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:03 Kaynak: AA

Jandarma, Çorum, Güncel
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