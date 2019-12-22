Çorum'da 156 "AFAD Gönüllüsü" var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da 156 'AFAD Gönüllüsü' var - Son Dakika

Çorum'da 156 "AFAD Gönüllüsü" var

6 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum'da 156 kişinin e-devlet üzerinden "AFAD Gönüllüsü" başvurusu yaptığını söyledi.

Çorum'da 156

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum'da 156 kişinin e-devlet üzerinden "AFAD Gönüllüsü" başvurusu yaptığını söyledi.

Çiftçi, kentteki AFAD gönüllüleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Gönüllülerle tek tek tanışan Çiftçi, gönüllülerden çevrelerindeki insanları da AFAD gönüllüsü yapmalarını istedi.

Çiftçi, kahvaltının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çorum'da 156 kişi, e-devlet üzerinden AFAD gönüllüsü başvurusu yaptı. Gönüllülerin afetlere hazırlıklı olması amacıyla birtakım eğitim faaliyetleri düzenleniyor." dedi.

Eğitimlerin İl AFAD Müdürlüğünce planlandığını belirten Çiftçi, eğitimlerle gönüllüleri daha donanımlı hale getirileceğini belirterek, "Bir insan bu tür durumlarda ne yapacağını biliyorsa, kendisine faydalı olduğu gibi başkalarına da fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla bu tür faaliyetleri önemsiyoruz." diye konuştu.

2011 yılındaki Van depreminde bölgede vali yardımcısı olarak görev yaptığını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu tür gönüllülük faaliyetlerinin ve eğitimlerin ne kadar faydalı olduğunu bizzat gördüm. Önce 23 Ekim'de Erciş'te, daha sonra 11 Kasım'da Van depreminde insanların çoğu ne yapacağını bilemez haldeydi. Çünkü herhangi bir eğitimleri yoktu. Ne yapacaklarını bilmedikleri için bir kaos ortamı vardı."

İl AFAD Müdürü Elvan Kaya da gönüllülere yönelik şimdiye dek temel afet bilinci ve yangın tatbikatı eğitimleri verdiklerini, bundan sonraki süreçte ilk yardım, hafif arama-kurtarma gibi başlıklarda eğitimler planladıklarını sözlerine ekledi.

Çorum, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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