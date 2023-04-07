Çorum'da 16 yaşındaki genç, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
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Çorum'da 16 yaşındaki genç, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaraladı

07.04.2023 09:37

Çorum'da 16 yaşındaki S.B., tartıştığı aynı yaştaki A.C.E.'yi pompalı tüfekle bacaklarından vurup, yaraladı. Olayın ardından polis çalışma başlattı.

ÇORUM'da 16 yaşındaki S.B., tartıştığı aynı yaştaki A.C.E.?yi pompalı tüfekle bacaklarından vurup, yaraladı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi, 5. Cadde'deki Cuma Pazarı yakınlarında meydana geldi. S.B., önceden tartışma yaşadığı A.C.E.'yi sokakta pompalı tüfekle bacaklarından vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.C.E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı.

Polis, S.B.?yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çorum'da 16 yaşındaki genç, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
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