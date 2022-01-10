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"1998 Yılı Gazete Manşetleri Sergisi" açıldı - Son Dakika

"1998 Yılı Gazete Manşetleri Sergisi" açıldı

10.01.2022 17:23

Çorum'daki 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde "1998 Yılı Gazete Manşetleri Sergisi" açıldı.

Çorum'daki 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde "1998 Yılı Gazete Manşetleri Sergisi" açıldı.

Çorum Belediyesince düzenlenen sergide, kentteki yerel gazetelerin 1998 yılında attığı ve öne çıkan manşetler, vatandaşların ilgisine sunuldu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazete manşetleri sergisinin dördüncüsünü açtıklarını söyledi.

İlk sergide 1994 yılının gazete manşetlerine yer verdiklerini belirten Aşgın, sergi ile kentte geçmişte gündeme gelen konular hakkında yerel yöneticilerin ne gibi çalışmalar yaptığını gözler önüne sermeyi hedeflediklerini söyledi.

Sergiyi gelecek yıllarda da devam ettirmeyi planladıklarını dile getiren Aşgın, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Serginin açılış kurdelesini törene katılan basın mensupları keserken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da onların fotoğrafını çekti.

Aşgın ve gazeteciler, açılış töreninin ardından sergiyi gezdi.

Sergi, 17 Ocak'a kadar gezilebilecek.

1998 Yılı Gazete Manşetleri Sergisi açıldı
1998 Yılı Gazete Manşetleri Sergisi açıldı
1998 Yılı Gazete Manşetleri Sergisi açıldı

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Gazeteciler Günü, Gazete, Çorum, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '1998 Yılı Gazete Manşetleri Sergisi' açıldı - Son Dakika


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