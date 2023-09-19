Çorum'da 2 aylık bebek, balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Çorum'da 2 aylık bebek, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Çorum\'da 2 aylık bebek, balkondan düşerek hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 19.09.2023 19:19

Çorum'da, 2 aylık Buğlem E. isimli bebek, evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Bebeğin annesi Eda Nur E. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇORUM'da, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 aylık Buğlem E. yaşamını yitirdi, anne Eda Nur E. (26) gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Ulukavak Mahallesi Köprübüşı 17. Sokak üzerinde meydana geldi. 2 aylık Buğlem E., iddiaya göre, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü. Minik Buğlem'in düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafatasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası polis, anne Eda Nur E.'nin ifadesine başvurdu. Eda Nur E.'nin psikolojik tedavi gördüğü, ilaç kullandığı ve çelişkili ifade vermesi sonrası gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da 2 aylık bebek, balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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