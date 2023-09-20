Çorum'da 2 aylık bebek balkondan düşerek hayatını kaybetti, annesi tutuklandı - Son Dakika

Çorum'da 2 aylık bebek balkondan düşerek hayatını kaybetti, annesi tutuklandı

Çorum\'da 2 aylık bebek balkondan düşerek hayatını kaybetti, annesi tutuklandı
Son Güncelleme: 20.09.2023 13:07

Çorum'da 2 aylık Buğlem E., evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Bebeğin annesi Eda Nur E. gözaltına alındı ve tutuklandı. Eda Nur E.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi.

ÇORUM'da 2'nci kattaki evlerinin balkondan düşüp hayatını kaybeden 2 aylık Buğlem E.'nin gözaltına alınan annesi Eda Nur E. (26), tutuklandı. Eda Nur E.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Ulukavak Mahallesi Köprübüşı 17. Sokak'ta meydana geldi. 2 aylık Buğlem E., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, kafatasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis, anne Eda Nur E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eda Nur E., savcılıktaki ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü, ilaç kullandığını ve olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi. Eda Nur E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Mahkeme, Eda Nur E.'nin akli dengesinin yerinde olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da 2 aylık bebek balkondan düşerek hayatını kaybetti, annesi tutuklandı - Son Dakika


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