Son dakika 3. sayfa: Çorum'da 2 ayrı kaza: 1'i çocuk 7 yaralı - Son Dakika

Çorum'da 2 ayrı kaza: 1'i çocuk 7 yaralı

ÇORUM - Çorum'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza toptancılar sitesi kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu iddia edilen kazada, Mehmet A.yönetimindeki 27 ACT 407 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 DM 0965 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje devrilen araçlardan birisinin motor kısmı yerinden söküldü. Hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri sıkışınca olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından sürücüleri sıkıştıkları araçlardan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar 112 ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan birinin motor kısmı ve her iki araca ait kopan parçalar yola dağıldı. Araçlardan dökülen yağ ve otomobil parçaları nedeni ile yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Hamit Duran Caddesi'nde meydana gelen diğer kaza da ise sürücüsü öğrenilemeyen 19 BL 219 ticari araçla Nurcan Y.(42)'nin kullandığı 05 AAL 428 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Hamza Y.(56), Sultan Y.(48), sürücü Nurcan Y. ve 9 yaşındaki Huzeyfe G. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.