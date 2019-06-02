Son Dakika Haberleri: Çorum'da, 2 ev yandı, alevler camiye sıçramadan söndürüldü
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Çorum'da, 2 ev yandı, alevler camiye sıçramadan söndürüldü

1 saat önce

ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde çıkan yangında, 2 ev tamamen yandı.

Çorum'da, 2 ev yandı, alevler camiye sıçramadan söndürüldü, System.String[]
ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde çıkan yangında, 2 ev tamamen yandı. Yangın, bitişikteki camiye sıçramadan kontrol altına alındı. 
Yangın, akşam saatlerinde Kargı ilçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde meydana geldi. Mustafa Kilitçi'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Fevzi Kilitçi'ye ait eve sıçradı. İhbar üzerine yangına, Kargı Belediyesi'ne ait itfaiye ile  Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazöz müdahale etti. Yangın, bitişikteki camiye sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında vatandaşlar korku yaşadı.
Alioğlu Köyü'nde 2 yıl öncede çıkan yangında 50 ev yanarak kül olmuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:30 Kaynak: DHA
Kargı, Çorum, Güncel
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