ÇORUM'DA EV VE SAMANLIK YANDI - Son Dakika

ÇORUM'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ve bitişiğindeki samanlık kül oldu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında İskilip ilçesi Göl köyünde meydana geldi. Recep ve Ayşe Abaz çiftine ait iki katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğindeki samanlığa sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında ev ve samanlık kullanılamaz hala geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.