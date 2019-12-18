Çorum'da 2 kişi intihar etti - Son Dakika
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Çorum'da 2 kişi intihar etti

6 saat önce

Çorum'da 2 kişi intihar ettiÇorum'da dün akşam Gökhan T. ve Oktay A. evlerinde, kendilerini asarak yaşamlarına son verdi.

Çorum'da 2 kişi intihar etti

Çorum'da dün akşam Gökhan T. ve Oktay A. evlerinde, kendilerini asarak yaşamlarına son verdi.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 18'inci Sokak'ta oturan, evli ve bir çocuk babası Gökhan T.'den (31), haber alamayan yakınları dün akşam eve geldi. Kapının açılmaması üzerine de polise haber verdi. Polisin çilingir yardımıyla girdiği evde, Gökhan T.'nin tavana asılı cesedi bulundu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına, Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerimö yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1'inci Cadde'de de Oktay A.(32), evinde, tavana bağladığı elektrik kablosuyla kendini astı. Oktay A.'nın cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğiktim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, intiharlarla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum'da 2 kişi intihar etti

Bahçelievler Mahallesi, Karşıyaka, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:00 Kaynak: DHA
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