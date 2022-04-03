ÇORUM'DA 2 ORMAN YANGINI; 11 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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ÇORUM'DA 2 ORMAN YANGINI; 11 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

03.04.2022 15:24

ÇORUM'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 11 hektar alan zarar gördü.

ÇORUM'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 11 hektar alan zarar gördü.

Kargı ilçesi Hacıhamza ile Avşar köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde yakılan anız ateşi, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi ekipleri, yangını sabah saatlerinde kontrol altına aldı. Osmancık ilçesine bağlı Tepeyolaltı köyü yakınlarındaki ormanda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında da 1 hektarlık zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, her iki bölgede çıkan yangınlarda toplam 11 hektarın zarar gördüğünü belirterek yangınların kontrol altına alındığını söyledi. (DHA)

ÇORUM'DA 2 ORMAN YANGINI; 11 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
ÇORUM'DA 2 ORMAN YANGINI; 11 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
ÇORUM'DA 2 ORMAN YANGINI; 11 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

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Hacıhamza, Osmancık, Kargı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORUM'DA 2 ORMAN YANGINI; 11 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇORUM'DA 2 ORMAN YANGINI; 11 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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