Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca ve Yozgat 'ın Aydıncık ilçesindeki hastanelere nakledildi.

Sürücü Öcalan olay yerinde hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ile araçlardaki 8 kişi yaralandı.

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