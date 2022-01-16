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Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı - Son Dakika

Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı

16.01.2022 13:56
Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı

ÇORUM'un Kargı ilçesinde 2 TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

ÇORUM'un Kargı ilçesinde 2 TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Kargı ilçesi Hacıhamza köyü D-100 kara yolunda meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden Tayfun Kosif yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Ramazan Kurtoğlu'nun kullandığı TIR ile çarpıştı. Kazada, sürücülerden Tayfun Kosif ağır yaralanırken, diğer sürücü Ramazan Kurtoğlu ise kazayı yara almadan atlattı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Tayfun Kosif, kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı
Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı
Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı
Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı
Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı
Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı
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Hacıhamza, Samsun, Kargı, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı - Son Dakika
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