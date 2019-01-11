Çorum'da 2023 Vizyon Belgesi Çalıştayı Düzenlendi

Çorum
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 2023 Vizyon Belgesi'nin eğitim camiasının başucu belgesi olacağını söyledi.
Büyük, Çorum Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen 2023 Vizyon Belgesi Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, okullardaki değişimin ve yeniliğin yerli ve milli 2023 Vizyon Belgesi'nden hareketle yapılacağını belirtti.
Eğitimdeki büyün çalışmaların mihenk noktasının 2023 Vizyon Belgesi olacağını vurgulayan Büyük, "Bu nedenle 2023 Vizyon Çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizden gelenler ve sizin çalışmalarınızla bir sonuç ortaya çıkacak. 10 grup halinde alanlar ve hedeflere göre inceleyerek bir değerlendirme ortaya çıkacak. İl olarak vizyon belgemize uygun öğrenciye, öğretmene, okul ortamlarına yönelik ne yapıyoruz, neler yapabiliriz, daha iyi görmüş olacağız." diye konuştu.
"Vizyon belgemizi diri tutacağız. Sabah
okula giderken vizyon belgesine yönelik bugün okulda ne yapacağımıza bakacağız. Bir milyon öğretmenle bu işe omuz vereceğiz." ifadelerini kullanan Büyük, kentte yapacakları bütün faaliyetlerinin vizyon belgesiyle bağlantılı olacağını kaydetti.
Kent merkezindeki 55 okul ve kurum yöneticisi ile 50 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay yarın sona erecek.