Son Dakika Haberleri: Çorum'da 3 ayrı kaza: 3 ölü, 11 yaralı
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Çorum'da 3 ayrı kaza: 3 ölü, 11 yaralı

9 dakika önce

Çorum'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Çorum'da 3 ayrı kaza: 3 ölü, 11 yaralı, System.String[]
Çorum'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

İlk kaza, Çorum- İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kocatürk yönetimindeki 34 LU 787 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 19 FC 215 plakalı traktör, Sanayi Sitesi çıkışında çarpıştı. Kazada traktörde bulunan Filiz K., Münevver K., Ali K., Arda K. yaralanırken, otomobil sürücü ise aracının içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu araçtan çıkarılan talihsiz sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocatürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavşakta otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetti. İskilip kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen bir tır ile Bektaş D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ve yanında bulunan amcası Azim D. hayatını kaybetti.

Diğer kaza ise Çorum- Mecitözü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bülent K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attıktan sonra yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kaza sürücünün yanı sıra, Berkant K., Oğuzhan K. Batuhan K., Can K, Şenol K. Mürsel M. yaralandı. Yaralılar Mecitözü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
Çorum, 3. Sayfa
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