Çorum'da, 3 bin kişi şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Çorum'da, 3 bin kişi şehitler için yürüdü

6 saat önce

ÇORUM'da, yaklaşık 3 bin kişi, Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu saldırıya tepki için yürüdü.

Çorum'da, 3 bin kişi şehitler için yürüdü, System.String[]

ÇORUM'da, yaklaşık 3 bin kişi, Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu saldırıya tepki için yürüdü.

Yunus Emre Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz "sloganları attı. Kalabalık, yürüyerek Çorum Şehitliği'ne geldi. Burada  şehit askerlerin isimleri okunurken, kalabalık hep bir ağızdan "Burada" diyerek karşılık verdi.

Yürüyüşe Çorum Valisi  Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti il başkanları, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program, şehitlikte dua edilmesiyle sona erdi.

?Vali Mustafa Çiftçi, "Allah dirliğimizi, beraberliğimizi bozdurmasın" dedi.


Suriye, İdlib, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:59 Kaynak: DHA
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