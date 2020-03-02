Çorum'da, 3 bin kişi şehitler için yürüdü - Son Dakika

ÇORUM'da, yaklaşık 3 bin kişi, Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu saldırıya tepki için yürüdü.

Yunus Emre Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz "sloganları attı. Kalabalık, yürüyerek Çorum Şehitliği'ne geldi. Burada şehit askerlerin isimleri okunurken, kalabalık hep bir ağızdan "Burada" diyerek karşılık verdi.

?Vali Mustafa Çiftçi, "Allah dirliğimizi, beraberliğimizi bozdurmasın" dedi.