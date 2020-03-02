Çorum'da, 3 bin kişi şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Çorum'da, 3 bin kişi şehitler için yürüdü

6 saat önce

Çorum'da, 3 bin kişi şehitler için yürüdüÇORUM'da valilik ve belediye ile Hitit Üniversitesi tarafından yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı askerlere destek yürüyüşü düzenlendi.

Çorum'da, 3 bin kişi şehitler için yürüdü

ÇORUM'da valilik ve belediye ile Hitit Üniversitesi tarafından yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı askerlere destek yürüyüşü düzenlendi.

Yunus Emre Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Herşey vatan için" "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz "sloganları attı. Kalabalık yürüyerek Çorum Şehitliği'ne geldi. Burada şehit askerlerin isimleri okunurken, kalabalık hep bir ağızdan "Burada" diyerek karşılık verdi.

Yürüyüşe Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti il başkanları, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program, şehitlikte dua edilmesiyle sona erdi.

Çorum'da, 3 bin kişi şehitler için yürüdü

Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:06 Kaynak: DHA
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