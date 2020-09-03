Çorum'da 3 günde "174 izolasyon ihlali" ihbarı alındı - Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tanılı ya da temaslı kişilerin izolasyona uyup uymadığını izlemek üzere kurulan Mahalle Denetim Ekiplerinin 3 günde 174 izolasyon ihbarı aldığını, 7 ihbarın asılsız ya da tekrar içerdiğini, 167 ihbarla ilgili işlem yapıldığını belirtti.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü İl Salgın Denetim Merkezi koordinesinde 260 kişilik mahalle denetim ekiplerinin kurulduğunu hatırlattı.

Ekiplerin 1 Eylül'de göreve başladığını belirten Çiftçi, "Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları ile vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya geldikleri düğün, cenaze, park, bahçe, piknik alanı gibi yerlerde yapılan sosyal faaliyetlerde pandemi kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Mahalle Denetim Ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor." ifadesini kullandı.

İzolasyon, maske, temizlik ve mesafe kurallarına uymayanlarla ilgili 153, 155 ve 156 numaralı hatlar ve Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden ihbarlar alındığını aktaran Çiftçi, denetimlerde izolasyonda olması gerekirken kurallara uymayanlara 3 bin 194 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Denetimlerin sıklaşacağını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla ilimiz ve ilçelerinde 174 izolasyon ihlali ile alakalı ihbar alınmış, bu ihbarların 7 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar çıkmış, geriye kalan 167 ihbar ise Mahalle Denetim Ekiplerimize bildirilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Bununla birlikte yine il merkezi ve ilçelerimizde Mahalle Denetim Ekiplerince 1080 kişi rutin olarak denetlenmiştir. Ayrıca iş yeri denetim ekiplerince de 15-30 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 413 iş yeri ve kurum gerek gelen ihbarlar neticesinde, gerekse resen denetlenmiş, maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden iş yerleri için cezai işlem uygulanmıştır."