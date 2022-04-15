Çorum'da 353 kilo sahte bal ele geçirildi - Son Dakika

Çorum'da polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada, 353 kilo gümrük kaçağı sahte bal ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan çalışmalarda, 3 şahsın Çorum'a gümrük kaçağı sahte bal getirip satacakları bilgisine ulaştılar. Bu gelişme üzerine bir süre şüpheli şahısları takip eden KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 3 zanlının bulunduğu bir aracı şüphe üzerine kent girişinde durdurdular. Araçta yapılan arama da 353 kilogram gümrük kaçağı sahte bal ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM