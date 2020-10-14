Çorum'da 395 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Çorum Emniyet Müdürlüğünce 395 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybeden kişi sayısının artması üzerine kaçak ve sahte içki üretimi ile satışına yönelik operasyon başlattı.

Etil ve metil alkol kullanılarak sahte ve kaçak alkollü içki satışı ve imalatı yapıldığı tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 390 litre el yapımı kaçak şarap, 5 litre el yapımı kaçak rakı, 118 kilogram etil alkol, 1 litrelik üzerinde sahte bandrolü olan 10 marka ibareli votka, 13,5 litre distile alkollü içki, 500 sahte TAPDK bandrolü, çeşitli ebatlarda 401 boş alkollü içki şişesi ile sahte içki yapımında kullanılan çeşitli eşyalar bulundu.

Operasyonda yakalanan zanlılarla ilgili adli işlemler sürüyor.