Son Dakika Haberleri: Çorum'da 397 Bin 233 Seçmen Oy Kullanacak

Çorum'da 397 Bin 233 Seçmen Oy Kullanacak

1 saat önce

Çorum'da 397 bin 233 seçmen, 31 Mart Pazar günkü yerel seçimlerde, 1789 sandıkta oy kullanacak.

Çorum'da 397 Bin 233 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Çorum'da 397 bin 233 seçmen, 31 Mart Pazar günkü yerel seçimlerde, 1789 sandıkta oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Çorumlular belediye başkanı, il genel meclis üyeleri, kendi ilçelerinin belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek.

5 yılda 9 bin 673 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Çorum'da 397 bin 233 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Çorum'da seçmen sayısı 9 bin 673 arttı.

Çorum'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 1807 sandık kurulurken, bu seçimlerde 1789 sandık kurulacak.

En fazla seçmen merkezde

En fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı il merkezinde, 206 bin 217 kayıtlı seçmen için 763 sandık kurulacak.

Kent merkezinden sonra ikinci sırada 190 sandık ve 37 bin 695 seçmenle Sungurlu, üçüncü sırada 150 sandık ve 33 bin 313 seçmenle Osmancık geliyor.

En az sandık, 21'er sandıkla Boğazkale, Laçin ve Oğuzlar ilçelerinde, en az seçmen ise 3 bin 404 seçmenle Boğazkale'de olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı:

Alaca 151 24 bin 325

Bayat 80 13 bin 228

Boğazkale 21 3 bin 404

Çorum Merkez 763 206 bin 217

Dodurga 25 5 bin 373

İskilip 127 25 bin 727


Kargı 85 13 bin 350


Laçin 21 3 bin 777


Mecitözü 72 12 bin 953


Oğuzlar 21 4 bin 519


Ortaköy 32 6 bin 916


Osmancık 150 33 bin 313


Sungurlu 190 37 bin 695


Uğurludağ 33 6 bin 436

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:26 Kaynak: AA

Çorum, Güncel
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