Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, saat 02.05'te merkez üssü Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.77 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 5.3 kilometre olarak açıkladı.