Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

VALİ ÇİFTÇİ: OLUMSUZ DURUM YOK

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Dodurga ilçesindeki Berk köyünde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamda, olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu. Vali Çifti, "Gerek jandarma gerekse AFAD ekiplerimizi bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Ekiplerimiz yine de arazideler. Berk köyünde de her hangi bir olumsuzluk yok" dedi.