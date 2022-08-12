Afet ve Acil Durum Yönetimi ( AFAD ) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 09.07'de meydana gelen deprem 5,50 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kaynak: AA

Çorum, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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