Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

12.08.2022 09:28
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 09.07'de meydana gelen deprem 5,50 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Çorum, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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