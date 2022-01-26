Çorum'da 4 aracın karıştığı kaza kamerada; 1'i polis 2 kişi son anda kurtuldu - Son Dakika

ÇORUM'da kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Biri polis memuru 2 kişi araçların altında kalmaktan son anda kaçarak kurtulurken, kaza anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum- Samsun karayolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR kayarak bariyerlere çarptı. Arkadan gelen başka bir TIR da kaza yapan TIR'a arkadan çarptı. Bu araçlara bir kamyon ile bir de otomobil çarptı. Bir polis memuru ve sürücü araçların altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde bulunan yaralı 3 kişi ambulansta tedavi edildi. Kaza nedeniyle Ankara yönü bir süre trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.