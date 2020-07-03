Çorum'da 4 bin 320 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Çorum'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 bin 320 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.



Ekiplerce merkeze bağlı Öksüzler köyünde bulunan bir bağ evine düzenlenen operasyonda, 4 bin 320 litre sahte içki, 30 kilogram anason ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi bulundu.

Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.